Estados Unidos puso a la venta una moneda de un dólar con el rostro de Trump

La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso este miércoles a la venta una nueva moneda de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump, creada como parte de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia del país.

La pieza tiene en el frente un retrato de Trump acompañado por las inscripciones “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y “1776 ~ 2026”. En el reverso aparece el sello presidencial, con el águila calva, la rama de olivo y las flechas, además del número “250” en referencia al aniversario estadounidense.

Aunque su valor nominal es de un dólar, inicialmente se comercializa en formatos destinados principalmente a coleccionistas. Un rollo de 25 monedas cuesta US$61, mientras que una bolsa de 100 unidades se vende a US$154,50. Durante las primeras 24 horas, la compra está limitada a dos unidades de cada presentación por hogar.

La emisión incluye además un detalle especial: 250.000 monedas fueron acuñadas el 4 de julio en la Casa de la Moneda de Filadelfia y llevan una marca que identifica esa fecha. Esas piezas fueron distribuidas de manera aleatoria entre los rollos y bolsas que salieron a la venta.

El lanzamiento abrió también una controversia política y legal. Las normas estadounidenses generalmente evitan que personas vivas aparezcan en la moneda nacional, pero la emisión fue autorizada en el marco de la legislación aprobada en 2020 para crear monedas especiales por el 250° aniversario.

La aparición de Trump marca además un hecho inédito: es el primer presidente estadounidense en ejercicio en aparecer individualmente en el frente de una moneda circulante, aunque la pieza está orientada inicialmente al mercado de coleccionistas.

La moneda forma parte del programa especial por el semiquincentenario estadounidense y puede utilizarse como moneda de curso legal, pese a que las unidades comercializadas por la Casa de la Moneda no fueron puestas previamente en circulación.