Autoridades sin renovar, sedes ocupadas y falta de fondos: los ejes del Congreso de Centros Vecinales

La falta de renovación de autoridades es una de las problemáticas que referentes barriales buscarán poner en discusión durante el primer Congreso Provincial de Centros Vecinales, que se realizará este miércoles 2 de septiembre, desde las 9, en el Centro Vecinal de Villa Cristina.

“Muchos presidentes de centros vecinales creen que los han elegido de por vida. Hay casos donde hace 20 años la misma autoridad sigue al frente y nunca ha llamado a elecciones”, afirmó el vicepresidente del Centro Vecinal de barrio San Remo, Abel Moya, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Por este motivo, señaló que uno de los puntos centrales del encuentro será promover la convocatoria a elecciones y la renovación periódica de las comisiones.

Otra de las dificultades que será abordada es la situación jurídica de los espacios donde funcionan los centros vecinales. Moya explicó que existen sedes cuyos terrenos o edificios figuran a nombre de la Provincia o del municipio, mientras que en otros casos las propias comisiones desconocen a quién pertenece formalmente el inmueble.

A esto se suman conflictos por la ocupación de algunas instalaciones. Según Moya, existen casos en los que anteriores autoridades no entregan las sedes luego de perder las elecciones, lo que impide que las nuevas comisiones desarrollen normalmente sus actividades.

Como ejemplo mencionó el barrio Lamadrid, donde -aseguró- la nueva comisión electa enfrenta inconvenientes para utilizar el predio. “Cada vez que quieren ocuparlo para poder funcionar tienen problemas con el actual ocupante, que no quiere entregar las instalaciones a la nueva comisión”, sostuvo.

El Congreso también buscará avanzar sobre la situación administrativa de los centros vecinales que les permitirá acceder a beneficios impositivos y eventualmente gestionar créditos destinados a mejoras, sobre todo edilicias.

Finalmente, Moya señaló que otro desafío es el financiamiento cotidiano. Según detalló, las cuotas que aportan los socios en algunos casos no superan los $3.000, por lo que una parte importante de los recursos se obtiene mediante actividades como rifas y bingos.