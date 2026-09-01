Advierten que solo el 3% de los centros vecinales tiene su documentación al día

Representantes de centros vecinales de Salta fueron convocados al 1º Congreso Provincial de Centros Vecinales, que se realizará este miércoles 2 de septiembre, desde las 9, en el Centro Vecinal de Villa Cristina.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, el vicepresidente del Centro Vecinal de barrio San Remo, Abel Moya, explicó que la convocatoria busca subsanar las dificultas de normalización de las instituciones. Según indicó, de los 450 centros vecinales existentes en la provincia, solamente el 3% tiene su documentación al día ante Personas Jurídicas, mientras que menos del 1% se encontraría inscripto ante ARCA.

Según explicó, realizar cada balance puede representar un gasto cercano a los $500 mil, lo que dificulta que las comisiones vecinales puedan cumplir con todos los requisitos. “Algunos centros vecinales lamentablemente estaban debiendo, o están debiendo, hasta 20 balances”, señaló.

Ante las dificultades para afrontar los balances adeudados, Moya explicó que se avanzó en un acuerdo con organismos provinciales para simplificar el proceso. Según detalló, a los centros vecinales se les tomará como válido el balance correspondiente a 2025 y, por los años anteriores pendientes, deberán presentar una declaración del estado de bienes y patrimonio firmada por un profesional de Ciencias Económicas.

Además, señaló que el Gobierno provincial mantiene un acuerdo con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para acompañar, en una primera etapa, la regularización de 50 centros vecinales, haciéndose cargo del costo de los balances.

“El problema más grande de no tener normalidad es que no se tenga en cuenta a las instituciones cuando hacen algún tipo de reclamo, queremos cambiar esto así es que vamos a empezar capacitaciones para que las comisiones de los centros vecinales puedan tener una autonomía”, remarcó.