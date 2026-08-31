Impulsan un régimen para acompañar la maternidad y los primeros tres años de vida

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone crear en Salta un Régimen de Protección y Acompañamiento de la Maternidad y de la Primera Infancia, destinado a fortalecer el cuidado de las personas gestantes y de niños y niñas durante sus primeros tres años de vida.

“Esto va en consonancia con lo que es la ley nacional de los primeros 1.000 días, donde se establecen prácticas de prevención, de protección, promoviendo una mirada integral en este curso de la vida, entendiendo las diferentes realidades en las que las familias cuidan y crían a sus hijos”, explicó la diputada Laura Cartuccia, en diálogo con ‘Desafío’ -por Aries-.

En ese marco, indicó que el proyecto apunta a ampliar derechos y garantizar un acompañamiento desde diferentes áreas del Estado. “Lo que se propone es ampliar derechos, asegurar el acceso a un sistema integral de cuidado a través de políticas de ingreso, de identidad, de salud, de desarrollo social, de educación, de protección, de género”, detalló.

La legisladora explicó que la propuesta comprende diferentes instancias, desde el embarazo hasta los primeros años de crianza. “Es sumamente importante poder desarrollar estas acciones y estas prácticas de protección”, sostuvo, y mencionó entre ellas la ESI, “el respeto por el deseo y la decisión de maternar; los controles durante el embarazo; el parto respetado; el apoyo comunitario y la lactancia”.

Cartuccia advirtió que todavía existen dificultades para garantizar una atención sanitaria equitativa y señaló que niños, niñas y adolescentes “se enfrentan a un sistema de salud que está fragmentado, que está segmentado”.

“Creemos que, con este tipo de proyecto, más allá de poder tratar la baja de natalidad y todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es un proyecto que fundamentalmente va a cuidar a nuestras infancias”, concluyó.