Cerimedo: investigan una billetera conectada a una gran “cueva virtual”

Los expertos informáticos de la Fiscalía General boliviana que analizan el teléfono de Fernando Cerimedo detectaron ya dos ejes sobre los que el estratega electoral deberá dar explicaciones. El primero surge de la anotación que alude a la necesidad de “eliminar” a “La Nadia”, que puede interpretarse como el preanuncio de un asesinato; el segundo, una ruta de dinero en criptomonedas, según surge de un informe técnico.

Se investigan dos notas de texto, que aparecen una después de la otra, fechadas con un día de diferencia. “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? “La Nadia”, dice una anotación guardada en el celular del otrora consultor del presidente Javier Milei, en aparente alusión a la novia en Bolivia de Cerimedo, Nadia Beller. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?” [sic]. El texto está fechado el 13 de agosto, seis días antes de la detención de Cerimedo, y aparece en la misma pantalla en la que, el día anterior, quedó anotada la dirección de una billetera virtual.

Esa billetera, que Giraldez no confirmó ni desmintió que sea de su cliente, movió cerca de US$66.000 durante los últimos once meses, y aparece vinculada a cuentas de las que recibió dinero para, casi de inmediato, distribuirlo entre otras billeteras virtuales, con 320 transferencias por montos bajos y sin acumular saldos importantes: un promedio de unos US$206 por operación.

Sin embargo, más allá de la cautela de Giraldez, esa billetera no sería de Cerimedo o no sería su único controlante. Entre otros motivos, porque registró operaciones, siempre por montos menores, incluso tras la detención del consultor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, la semana pasada. Es decir, cuando Cerimedo estaba entonces incomunicado y sin acceso a un teléfono.

“Cerimedo podría tener la dirección de esa billetera guardada en su teléfono, no porque fuera suya, sino porque era la billetera a la que enviaba fondos desde su propia cuenta, por ejemplo, y que podía ser de un cuevero en Bolivia”, indicó un experto en criptomonedas, en alusión a los operadores del mercado informal de cambio. “Así, Cerimedo transfería al cuevero el dinero que necesitaba y lo retiraba en efectivo”.

En ese sentido, el interés de los investigadores pasa por la cuenta virtual que en la “blockchain” aparece como la que fondeó a la billetera que apareció en el teléfono de Cerimedo. Es 21 veces más grande y funcionó como “tesorería de paso”, ya que juntó dinero de 61 aportantes y lo repartió entre 45 destinatarios, al decir de los analistas del portal boliviano El Post.

Los números son elocuentes: esa cuenta recaudó US$1.386.997 y repartió US$1.386.824 entre junio de 2025 y febrero de este año, pero el 96% de ese dinero ingresó entre junio y octubre de 2025. A partir de noviembre, el ingreso se desplomó, hasta languidecer en febrero.

A la billetera del teléfono, en cambio, le tocó una porción marginal de ese reparto: US$1.000, el 0,07% del total, en lo que fue su primer movimiento, el 19 de septiembre de 2025.

Según reconstruyó el senador opositor Leonardo Roca, la operatoria bajo la lupa se desarrolló en la red Tron, que dos expertos consultados definieron como “típica” o “muy usada” por “cueveros”. “Se trata de una operatoria con una billetera de paso que termina siempre en una ‘Exchange’, una ‘cueva’, probablemente”, indicó uno de ellos. Es decir, en una terminal que permite, previo pago de una comisión, transformar el dinero “virtual” en billetes físicos.

Dos elementos del informe de Roca apuntan en la misma dirección. Un pagador recurrente, con más de 49,9 millones de dólares movidos en seis meses —unos 8,3 millones por mes— y perfil de casa de cambio, le goteaba fondos a esta billetera y a otras dos de la red. Y en julio último apareció una billetera creada desde cero, fondeada en su totalidad por la del teléfono y vaciada el mismo día hacia una dirección con perfil de exchange: seis transacciones que son toda su vida.

Apoyada en el informe de los expertos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público boliviano, la Justicia de ese país podría dar un paso decisivo: requerir a las plataformas que prestan servicios en territorio boliviano que informen quiénes son los titulares de cada una de las billeteras emisoras o receptoras de fondos que quedaron bajo la lupa.

“Es difícil sacar conclusiones sin mayor contexto”, indicó el experto informático Fernando Molina, quien declaró ante la comisión investigadora del Congreso argentino por el caso $LIBRA, que marcó un camino posible. “Hay muchas transferencias que interactuaron con exchanges con KYC [en alusión a las políticas antilavado ‘Conozca a su Cliente’] y pueden identificar a los receptores o generadores de las transacciones”.

Una vía adicional pasa por Tether, la empresa que emite el USDT y que puede inmovilizar los fondos de una dirección a pedido de las autoridades. Cerimedo afronta cargos por legitimación de ganancias ilícitas, además de la causa por enriquecimiento ilícito que abrió de oficio la Fiscalía de La Paz. Roca, por su parte, indicó que buscará ser aceptado como querellante o “amicus curiae” en la investigación criminal, para aportar material sobre los movimientos de criptomonedas y requerir medidas de prueba.

Queda, mientras tanto, una pregunta abierta. La billetera anotada en el teléfono de Cerimedo siguió moviendo dinero después de que el consultor quedó detenido e incomunicado. Sus claves están en manos de alguien que sigue en libertad.

La Nación