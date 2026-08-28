Un hombre denunció haber sido golpeado por policías mientras estaba detenido

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, investiga una denuncia realizada por un hombre de 31 años por hechos que habrían ocurrido mientras se encontraba detenido en el Centro de Contraventores Norte.

Según consta en la denuncia, el hombre fue detenido el 20 de agosto y trasladado inicialmente a una dependencia policial, donde permaneció alojado sin inconvenientes. Posteriormente fue derivado al Centro de Contraventores.

El denunciante manifestó que, una vez en esa dependencia, habría mantenido un altercado con personal policial y que, en ese contexto, varios efectivos lo habrían reducido y agredido físicamente. También denunció una situación de índole sexual atribuida a uno de los policías.

A partir de la denuncia, la Fiscalía dispuso distintas medidas para determinar las circunstancias de lo sucedido. El hombre fue examinado por un profesional médico, quien constató lesiones en distintas partes del cuerpo, todas con un tiempo estimado de curación o incapacidad inferior a un mes y sin riesgo de vida.

En el marco de la investigación, la fiscal Geria solicitó el allanamiento del Centro de Contraventores Norte, medida que fue autorizada por la jueza Silvia García Tabera y ejecutada por personal de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

La medida tuvo como objetivo localizar y secuestrar elementos mencionados por el denunciante, obtener registros de las cámaras de seguridad correspondientes al período investigado y resguardar documentación vinculada con su ingreso y permanencia en la dependencia.

Durante el procedimiento se secuestró documentación de interés para la causa. La investigación continúa con el cumplimiento y análisis de las medidas dispuestas para establecer las circunstancias en que se produjeron las lesiones denunciadas y determinar eventuales responsabilidades.