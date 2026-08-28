Abrió OnlyFans para pagar deudas y denuncia amenazas de la agencia cuando quiso dejarlo

Una trabajadora de la salud de 34 años aseguró que comenzó a recibir presiones de la agencia que administraba su cuenta de OnlyFans después de comunicar su decisión de abandonar la plataforma.

La mujer, identificada con el nombre ficticio de “Melany”, trabaja como técnica en hemoterapia y relató que decidió abrir el perfil luego de acumular deudas y atravesar dificultades para cubrir sus gastos únicamente con su salario.

Según contó, inicialmente fue contactada por una agencia de Buenos Aires y posteriormente derivada a una firma internacional, con la que firmó un contrato por seis meses para la administración de su cuenta.

Con el paso del tiempo, aseguró que la actividad comenzó a generarle malestar y decidió dejarla. El conflicto surgió cuando informó que pretendía cerrar su perfil antes de completar el período acordado.

De acuerdo con su relato, la agencia le reclamó US$3.500 en concepto de supuestas pérdidas e inversiones realizadas durante la administración de la cuenta y comenzó a insistir para que respetara las condiciones del contrato.

La mujer afirmó que los mensajes adquirieron un tono cada vez más intimidatorio, por lo que decidió dejar de responder y buscar asesoramiento legal para determinar qué obligaciones había asumido y cuáles podían ser las consecuencias de rescindir el acuerdo.

El caso pone el foco en los contratos que celebran creadores de contenido con agencias intermediarias para gestionar sus perfiles y en las condiciones que pueden surgir cuando una de las partes intenta finalizar anticipadamente la relación.

Lo ocurrido, por el momento, se sostiene en el relato de la trabajadora y las presiones denunciadas por ella, mientras busca establecer mediante asesoramiento legal el alcance del contrato que había firmado.