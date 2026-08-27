Pesca furtiva en Cabra Corral: decomisaron redes y más de 1.000 pejerreyes

Efectivos de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral realizaron un importante procedimiento durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de Mateo Viejo, en el embalse General Belgrano, localidad de Coronel Moldes.

Durante la madrugada, los uniformados identificaron una camioneta en la que se desplazaban cuatro hombres de 22, 25, 30 y 36 años. Al fiscalizar la carga que transportaban, constataron que llevaban redes de pesca y nueve bolsas arpilleras con piezas ictícolas sin vida.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron y decomisaron alrededor de 1.500 pejerreyes. Además, se incautaron seis redes tipo paradora, elementos prohibidos para la pesca, y un motor fuera de borda.

Por el hecho, los cuatro hombres fueron infraccionados por transgredir el artículo 91 de la Ley 7135, relacionado con la actividad de pesca furtiva. Las actuaciones estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal Contravencional.