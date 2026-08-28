ENACOM admitió que no está listo el nuevo registro y postergó su entrada en vigencia

El ENACOM postergó tres meses la entrada en vigencia del nuevo régimen para registrar y homologar equipos de telecomunicaciones, luego de reconocer que todavía no están dadas las condiciones necesarias para implementarlo.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 843/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El nuevo Reglamento del Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones, conocido como RAMATEL, debía comenzar a regir el 1 de septiembre.

Sin embargo, durante su implementación el organismo detectó que aún existen tareas pendientes que impiden ponerlo en funcionamiento dentro del plazo originalmente previsto.

Por ese motivo, ENACOM trasladó la entrada en vigencia al 1 de diciembre de 2026. Hasta entonces, las inscripciones seguirán tramitándose con el régimen actualmente vigente.

También se postergó hasta diciembre la derogación de las normas anteriores que regulan este tipo de trámites.