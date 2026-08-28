Con carácter preventivo se ha diseñado el Plan Nacional de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, que ubica a la cuenca del Río de la Plata entre las áreas bajo seguimiento. Consecuentemente se monitorearán los ríos Bermejo y Pilcomayo y ello pone en alerta a la provincia de Salta. El período de mayor preocupación se extenderá desde la primavera hasta fines del verano.

En el plan referido tiene como participantes a representantes de la Agencia Federal de Emergencias, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y Defensa Civil, entre otras áreas de carácter nacional. Las provincias del área puesta bajo emergencia aportan su propia estructura para encarar la tarea de coordinar y anticipar escenarios, en forma conjunta, para poder dar una mejor respuesta. En ese plan es que sobre el fin de semana, Salta fue sede regional de la jornada de articulación sobre estrategias de abordaje ante el fenómeno El Niño

La tarea se descargó sobre organismos provinciales, municipales, fuerzas de seguridad y de primera respuesta, cuyos miembros concurrieron para tomar nota de cómo se debe actuar para poner a resguardo vidas y bienes individuales y comunitarios. El propósito, según la información oficial, es transmitir un mensaje de concientización a la sociedad en general, para que tenga en cuenta las alertas y para que todos puedan estar preparados con una base sólida de prevención y de trabajo coordinado entre todos los organismos que deban intervenir.

Una de las carteras más comprometidas con la asistencia que seguramente se demandará es la de Salud, cuyo titular aseguró que el sistema de salud de Salta está preparado para una eventual emergencia climática. Federico Mangione aseguró que está en condiciones de afrontar las consecuencias de un eventual fenómeno climático de gran magnitud, asociado a lluvias intensas y posibles inundaciones.

Ese cuadro hace prever situaciones de contaminación de agua, dificultades para acceder a determinadas localidades y daños en viviendas, que pueden generar nuevas demandas de atención médica. Para responder se están acopiando elementos esenciales como pastillas potabilizadoras y alimentos y se están definiendo distintos procedimientos de emergencia. El próximo paso es el de transmitir a la población mensajes para ordenar la reacción disciplinada , evitando generar temor entre los vecinos, sin desactivar el estado de alerta apropiado para esas circunstancias.

El Niño está relacionado con el calentamiento del Pacífico ecuatorial y se espera que a partir de la primavera austral, se modifiquen los patrones de lluvias en distintas regiones de la Argentina. En rigor de verdad y es lo que trascendió de la reunión realizada este jueves en Salta, los pronósticos anticipan un período de relativa tranquilidad, pero los fenómenos climáticos pueden modificarse y resultar imprevisibles. En consecuencia, es exigible mantener la vigilancia y la coordinación entre los distintos organismos que tienen asignados roles fundamentales.

Circunstancias como las que se prevé se deberán atravesar revalorizan el papel del Estado, cuya estructura permite coordinar las respuestas que se darán para contener a quienes resulten afectados por estos fenómenos, a los que no puede controlar la voluntad política.

Salta, 28 de agosto de 2026