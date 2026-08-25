Lo que no se negocia

En un contexto de menores recursos nacionales, Salta sostiene el incentivo docente y destina el 43% de su presupuesto a la educación. El acuerdo con Nación ordena parte de la relación financiera, pero no implica renunciar a los reclamos.
Opinión25/08/2026 Cristina Fiore

fiore

La caída de la actividad económica redujo en cientos de miles de millones de pesos los recursos automáticos que recibió Salta respecto de 2023. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional dejó de financiar programas de salud, transporte, educación e infraestructura, y paralizó obras estratégicas que la Provincia tuvo que sostener con recursos propios, porque su interrupción deteriora la conectividad, frena la producción y posterga soluciones que los salteños necesitan.

Este es el difícil contexto en el que hoy debe tomar decisiones el Gobierno de la Provincia: llegan menos recursos, disminuye la asistencia y aumentan las obligaciones que debemos afrontar con fondos propios. A esto se suma una menor recaudación provincial, tanto por la caída de la actividad económica como por la decisión de reducir impuestos para proteger sectores estratégicos, sostener el empleo y acompañar a quienes producen.

Mientras el Estado nacional se retira de responsabilidades que antes asumía, la Provincia debe establecer prioridades todos los días para sostener los servicios esenciales y evitar que las consecuencias de esa ausencia recaigan sobre los salteños.

Porque cuando Nación deja de financiar el transporte, la salud, la educación o una obra pública, el problema no desaparece. Alguien tiene que hacerse cargo. Y hoy Salta tiene un gobernador que asume esos compromisos, porque detrás de cada una de esas decisiones hay necesidades concretas de los salteños, no simples números en una planilla de Excel.

En ese escenario se alcanzó un acuerdo de compensación de obligaciones entre Salta y Nación. Un acuerdo que permite ordenar una parte de una relación financiera compleja, pero que no cancela los reclamos de la Provincia ni significa aceptar como correcto que Nación se retire de sus responsabilidades.

Quiero detenerme en uno de los temas más importantes de este acuerdo: el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

El desistimiento de la vía judicial no significa renunciar al reclamo, aceptar la decisión de Nación ni reducir los ingresos de los docentes. Significa que, más allá del camino elegido para reclamar, existe una decisión política clara: continuar afrontando el pago con recursos propios y seguir exigiendo al Gobierno nacional una política que, de una vez por todas, coloque a la educación y a sus recursos en el centro de las prioridades.

Salta lo hace, y es algo que debe enorgullecernos. Lo hace pagando el incentivo docente. Lo hace destinando fondos propios al equipamiento de las escuelas técnicas y los centros de formación profesional. Y lo hace asignando a la educación el 43% del presupuesto provincial: la mayor porción de todo el gasto de la Provincia.

Esa es la diferencia entre reclamar y desentenderse. Salta reclama lo que le corresponde, pero no utiliza la ausencia de Nación como excusa para abandonar sus responsabilidades. Ordena sus cuentas, establece prioridades y sostiene aquello que considera esencial.

El incentivo docente se paga y se seguirá pagando.

Las cuentas pueden ordenarse. Las obligaciones pueden compensarse. Las vías para reclamar pueden cambiar. Lo que no se negocia es el compromiso del Gobierno de Salta con sus docentes y con la educación.

Te puede interesar
Frase 1920 x 1080

Construcción

Opinión25/08/2026
El manejo de la situación institucional está atravesado en el país por el objetivo de asegurar la reelección del presidente Javier Milei. En otra escala, en cada provincia se repite ese escenario respecto de los gobernadores, especialmente en aquellas cuyos mandatarios también tienen la pretensión de alcanzar otro mandato.
Frase 1920 x 1080 (11)

Repetición

Opinión24/08/2026
El cierre de una nueva edición de la Exposición Rural de Salta dejó una sucesión de discursos que, más allá de las diferencias propias de quienes los pronunciaron, tuvieron un elemento común. Una buena parte de los reclamos formulados no son nuevos. Algunos llevan años y otros pueden medirse en décadas.
Copia de Frase 1920 x 1080 (12)

Extremos

Opinión21/08/2026
Cierra una semana cargada de mensajes referidas a una realidad que, según quién la describe, tiene diferentes características. Y son opuestas de manera extrema. Es así que en una misma jornada, confrontaron posiciones antagónicas. 
Frase 1920 x 1080 (1)

Definiciones

Opinión20/08/2026
El Corredor Bioceánico va abandonado su condición de proyecto de integración logística para convertirse en una guía de desarrollo regional. Al menos así fue abordado en una reunión en el Senado de la Provincia, luego que un grupo de empresarios y autoridades comunales del norte de la provincia verificaran sobre el terreno la conexión de Brasil a Chile atravesando una amplia área del territorio provincial.
Frases políticos (15)

La exactitud matemática

Julio Raúl Méndez
Opinión19/08/2026
Una “matemática creativa” es un uso de la matemática que no respeta su rigor ni su exactitud, es decir, no es auténticamente matemática. No refleja adecuadamente la realidad cuantitativa ni sirve para ello.
Copia de Frase 1920 x 1080 (11)

Registro

Opinión19/08/2026
La compleja realidad provincial ha quedado atravesada por el interés de la dirigencia en una instancia electoral que no pareciera que vaya a tener muchos protagonistas. El principal contendiente ya está jugando en un nivel superior donde, como señalan algunos analistas, sus acciones crecieron.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail