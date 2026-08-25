Construcción

La gestión de gobierno está impactada en la Nación y las provincias por ese condicionamiento, que se refleja en la actividad del Congreso, donde el oficialismo es minoría y de la Legislatura salteña, donde se plantea una relación inversa. La agenda parlamentaria queda determinada por un ordenamiento que no necesariamente responde a demandas sociales.

A esos intereses se alinean las acciones que se despliegan en esta segunda mitad del año. El principal mandato es el fortalecimiento de la relación entre el gobierno nacional y gobernadores que, desde el inicio de la administración libertaria, han manifestado predisposición a preservar la gobernabilidad. Es el caso de Gustavo Sáenz, que está recibiendo la atención en asuntos que llegan a amplias franjas de la población, como el llamado Tren 25 de Mayo, una formación ferroviaria equipada para brindar prestaciones médicas y culturales que -debe reconocerse- son atendidas por el gobierno provincial. En consecuencia, es un gesto simbólico de fraternidad política, especialmente si se tiene en cuenta que el tren llegó acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que concentra en su ámbito las áreas de mayor contenido social.

Esa presencia ratificó que la principal oposición de la gestión saencista es La Libertad Avanza, cuya dirigencia realiza ingentes esfuerzos para plantear una diferencia que el gobierno nacional no registra. La visita ministerial informó que el referente mileísta en Salta es el mandatario provincial y no sólo por temas de gestión, tal como reflejó el desaire de la funcionaria nacional a uno de los principales representantes de ese sector político, el senador capitalino Roque Cornejo.

También debe sumarse la ampliación del acuerdo para el fortalecimiento de la seguridad en zona de frontera, definiendo nuevas estrategias para los controles, ampliando el espacio de aplicación del Plan Güemes, con la operatividad de fuerzas federales en los departamentos de Anta, Metán, Rosario de la Frontera, y sectores limítrofes con Tucumán y Chaco. Fue el tema de la reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda. Este encuentro tuvo lugar en la sede de la cartera nacional y en su transcurso se dispuso potenciar todas las acciones preventivas contra delitos como el narcotráfico, con la participación de Unidades Especiales de la Policía de la Provincia, para realizar controles integrales en rutas nacionales y provinciales.

Por otra cuerda se llevan adelante negociaciones que apuntan a avanzar en el Congreso con iniciativas que le importan al Ejecutivo Nacional. Para la sesión del miércoles de la Cámara de Diputados, se han incorporado dos proyectos que el propio presidente Milei marcó como prioritarias para llevar adelante el ordenamiento de la economía, como son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II. A cambio, se ha resuelto en el marco de la Mesa Política que integran los alfiles del libertarismo, que se incorporen proyectos presentados por los sectores aliados. Es así que al Acta de Labor Parlamentaria se incorporó la propuesta de la diputada Yolanda Vega para declarar al municipio de San José de los Cerrillos, como Capital Nacional del Cerdo Negro. Hay una decena de iniciativas de esa naturaleza, que sirven para que los provincianos muestren gestión ante sus electores.

Con pujas y negociaciones va construyéndose el armado de las propuestas electorales que se jugarán en 2027, cuando se elegirán los gobiernos para los próximos cuatro años.

Salta, 25 de agosto de 2026