Milei juega una sesión clave en Diputados y la oposición busca complicar el temario

La Cámara de Diputados se prepara para una extensa sesión este miércoles, en la que el Gobierno buscará darle media sanción a dos proyectos centrales de su agenda económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Ley de Inocencia Fiscal II.

La convocatoria está prevista para las 12 y será además una prueba para los acuerdos que La Libertad Avanza tejió durante los últimos días con el PRO, sectores de la UCR, bloques provinciales y otros espacios dialoguistas para garantizar el quórum.

La reforma del Banco Central propone establecer como objetivo principal la preservación del valor de la moneda y limitar la posibilidad de que la entidad financie al Tesoro nacional. También introduce cambios en distintos aspectos de su funcionamiento.

Inocencia Fiscal II, por su parte, contempla modificaciones al régimen tributario y una reducción de sanciones para personas y pequeñas y medianas empresas. El texto que llegó al recinto excluyó a los funcionarios públicos de algunos de sus principales beneficios.

Para sumar respaldos, el oficialismo amplió la agenda con iniciativas impulsadas por sus aliados. Entre ellas aparecen la denominada Ley Joaquín, destinada a reforzar la seguridad en espacios deportivos y recreativos, y la reducción del IVA para la fécula y harina de mandioca.

También se debatirá la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

Pero la oposición buscará aprovechar la sesión para llevar la discusión hacia otros temas. Unión por la Patria y bloques opositores analizan pedir apartamientos del reglamento para emplazar comisiones y avanzar con proyectos vinculados al sobreendeudamiento y la morosidad de las familias.

La Emergencia en Discapacidad y la situación de las pensiones también forman parte de la estrategia opositora para presionar al oficialismo durante el debate.

El resultado dependerá nuevamente de los bloques dialoguistas. El Gobierno necesita conservar esos apoyos para avanzar con sus principales proyectos, mientras la oposición buscará transformar una sesión convocada por La Libertad Avanza en un nuevo escenario de disputa política.