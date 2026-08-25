Sanción definitiva a la Carta Orgánica de Chicoana

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó, en definitiva, la Carta Orgánica de Chicoana.

En tal sentido, Emmanuel Ayón, diputado de la localidad, aseguró que esto implica un salto institucional y un crecimiento para el municipio.

Asimismo, destacó que el documento reconoce la historia de Chicoana, sus tradiciones, cultura y economía regional, además de establecer que el Frigorífico Chicoana solo puede ser vendido a partir de un debate entre la comunidad.

“Unas 80 familias trabajan ahí y esta Carta Orgánica pretende cuidarlo porque, se establece que, para su venta, la comunidad deberá debatir el punto”, finalizó.

El proyecto aprobado pasa el Ejecutivo para su promulgación.