Nanni defendió su llegada a la Auditoría y admitió que el organismo está en mora

Miguel Nanni defendió su designación al frente de la Auditoría General de la Provincia y respondió a los cuestionamientos que surgieron por su formación como abogado, al tiempo que reconoció que uno de los principales desafíos que recibe el organismo es la demora acumulada en sus informes.

En diálogo con Agenda Abierta, Nanni rechazó la idea de que el cargo de auditor deba estar reservado exclusivamente para profesionales de Ciencias Económicas y recordó que la Constitución provincial habilita tanto a abogados como a contadores para ocupar esa función.

“La Constitución es clara en eso, dice abogado o contador”, sostuvo.

El flamante presidente reconoció que existe “razonabilidad” en el planteo de quienes consideran que un contador puede tener un perfil más directamente vinculado con el análisis de cuentas, pero aseguró que parte de las críticas hacia su designación fueron forzadas.

Nanni también destacó su formación complementaria y señaló que cuenta con especializaciones en derecho tributario, derecho financiero y contabilidad, además de dos maestrías relacionadas con esas áreas.

“Creo que la crítica que recibí no ha sido justa, ha sido muy liviana y de rótulos”, afirmó.

Pero más allá de la discusión sobre su perfil profesional, el nuevo titular de la Auditoría reconoció un problema concreto dentro del organismo: la demora en el tratamiento y cierre de expedientes.

“Es cierto que la Auditoría tiene que incrementar su productividad porque ha estado en mora”, admitió.

Según explicó, existe consenso entre los cinco auditores para avanzar con un nuevo esquema de trabajo que permita aumentar la cantidad y calidad de los controles y comenzar a reducir el atraso existente.

Nanni sostuvo que el objetivo será recuperar los expedientes demorados sin desatender las nuevas obligaciones de control que ingresan cada año.

“La mora es el tema a resolver”, sintetizó.

Así, el nuevo presidente inicia su gestión con dos desafíos inmediatos: despejar los cuestionamientos sobre su llegada al organismo y conseguir que la Auditoría reduzca el atraso acumulado en sus informes.