La SIDE prepara el operativo por León XIV y negó amenazas terroristas en Argentina

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) vinculó parte de sus gastos reservados con el operativo de seguridad que prepara para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

El titular del organismo, Cristian Auguadra, dio explicaciones ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, durante una reunión reservada que se extendió durante unas tres horas.

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición estuvo relacionado con el uso de los fondos reservados. Según legisladores opositores, la SIDE habría recibido durante el año unos $12.000 millones para ese concepto, aunque la cifra no fue informada oficialmente por el organismo. Durante la exposición, Auguadra vinculó las necesidades operativas con el despliegue que demandará la llegada del pontífice.

León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 9 y el 11 de noviembre, de acuerdo con la información difundida tras la reunión parlamentaria. La SIDE trabaja junto con organismos de seguridad en la planificación del dispositivo que acompañará al Papa durante su estadía.

Durante la exposición, las autoridades del organismo también aseguraron que actualmente no detectan amenazas terroristas provenientes de organizaciones de extrema izquierda ni de grupos islámicos dentro del país.

Auguadra informó además que hasta el momento no hubo aprehensiones realizadas bajo las nuevas facultades establecidas por el DNU 941/2025. La norma habilita al personal de inteligencia, en determinadas circunstancias, a aprehender personas y dar intervención inmediata a las fuerzas policiales o de seguridad.

La oposición, por su parte, reclamó respuestas a unas 120 preguntas que había presentado previamente y pidió precisiones sobre los fondos reservados y los acuerdos de cooperación de la SIDE con organismos extranjeros.

Al finalizar la reunión, las autoridades también invitaron a los integrantes de la Bicameral a visitar el Centro Nacional Antiterrorismo para conocer su funcionamiento y las tareas que desarrolla el organismo.