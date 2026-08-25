Mercado San Miguel: una verdura bajó 50% en una semana y anticipan alivio en los precios
Salta25/08/2026Ivana Chañi
En el anexo del Mercado San Miguel aseguran que la mayor oferta estabilizó los valores. El tomate se consigue a $1.500 y el pimiento desde $2.000.
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