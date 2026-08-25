Mercado San Miguel: una verdura bajó 50% en una semana y anticipan alivio en los precios

Las chauchas bajaron un 50% en apenas una semana en el anexo del Mercado San Miguel, ubicado en 20 de Febrero 37, y algunos vendedores anticipan que los precios de frutas y verduras podrían mantenerse más estables con la llegada de temperaturas más altas.

En Mercado de Puertas Abiertas por Aries, una comerciante explicó que la ausencia de heladas durante el invierno evitó las fuertes subas que suelen afectar a productos sensibles al frío.

El caso más claro es el de las chauchas, que la semana pasada se vendían a $6.000 el kilo y ahora cuestan $3.000. La vendedora señaló que, cuando se producen heladas, productos como el pimiento, el tomate, los zapallitos y las chauchas pueden disparar sus precios.

Actualmente, el tomate se consigue alrededor de $1.500 el kilo, el pimiento verde a $2.000 y el rojo a $3.000. Entre las frutas, las frutillas cuestan $4.000 el kilo, mientras que las mandarinas se ofrecen a 15 unidades por $2.000.

La comerciante atribuyó la baja a una combinación de mayor disponibilidad de mercadería y un invierno sin heladas fuertes, y consideró que, con la cercanía de la primavera, resulta menos probable que se produzcan nuevos saltos importantes en los valores.

Además, señaló que con el aumento de las temperaturas empieza a crecer la demanda de verduras de hoja y frutas frescas, principalmente para ensaladas y comidas propias de jornadas más cálidas.