Cabrini denunció 250 trabajadores sin registrar en el sistema de salud
El recientemente electo secretario adjunto de la CTA Autónoma de Salta, Esteban Cabrini, cuestionó las condiciones laborales de distintos sectores y denunció que el empleo no registrado continúa presente incluso dentro del sistema público de salud.
Cabrini integró la Lista 1 junto a Mabel Álvarez, quien fue electa secretaria general de la central. La nueva conducción busca ampliar la representación hacia trabajadores sindicalizados, autónomos y organizaciones sociales.
Al referirse a la situación laboral en la provincia, el dirigente puso el foco en la informalidad y aseguró que existen personas que cumplen funciones permanentes sin contar con derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social o estabilidad.
Como ejemplo, apuntó al sistema sanitario y denunció que en el Hospital de Niños habría 250 trabajadores que cobran en negro y no figuran en registros laborales. “Está prohibido por ley y, sin embargo, existe”, sostuvo Cabrini.
El dirigente remarcó que se trata de personal necesario para el funcionamiento de los establecimientos y reclamó su regularización. “Son trabajadores necesarios y tienen que estar en blanco”, afirmó.
Cabrini también cuestionó las políticas del Gobierno nacional y sostuvo que afectan de manera directa a la clase trabajadora. “Hoy tenemos un gobierno con un neoliberalismo rancio y con cosas nuevas que son preocupantes, que afecta, agrede y daña a la clase trabajadora”, expresó.
En paralelo, reivindicó el modelo de representación de la CTA Autónoma y señaló que la central busca contener distintas formas de trabajo. “Toda persona trabajadora, en cualquiera de sus versiones, puede afiliarse a la CTA”, indicó.
Tras el triunfo de la Lista 1, la nueva conducción tendrá como uno de sus principales desafíos ampliar la representación gremial y visibilizar situaciones de precarización laboral que, según Cabrini, persisten en distintos sectores de Salta.