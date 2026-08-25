“Después me entero que estaba enojado”: Cornejo respondió por la polémica con Sáenz

El senador provincial por Capital de La Libertad Avanza, Roque Cornejo se refirió en NyN por Aries, al video que se viralizó durante la visita de Sandra Pettovello a Salta y negó que haya existido una intención de desairar al gobernador Gustavo Sáenz.

El episodio ocurrió cuando Cornejo se acercó a saludar a la ministra de Capital Humano y la invitó a hacer lo mismo con los legisladores presentes. En ese momento, Sáenz quedó fuera de la presentación y terminó identificándose por su cuenta.

“Sale el Gobernador, se presenta. No había entendido que se ofendió”, sostuvo Cornejo al reconstruir la escena.

El legislador aseguró que no advirtió la presencia del mandatario provincial porque apareció detrás suyo. “El Gobernador aparece de atrás, no lo vi”, explicó, y remarcó que recién después tomó conocimiento del malestar que había generado la situación.

Cornejo buscó además bajar el tono de la polémica y aseguró que no toma este tipo de episodios como una cuestión personal. “Tengo una responsabilidad política y por eso no me lo tomo personal”, afirmó.

En ese sentido, recordó que durante su actividad legislativa atravesó distintos cruces dentro del recinto. “Me han dicho barbaridades, insultos, me han cortado el micrófono, hubo chicanas políticas. Yo jamás respondí insulto por insulto”, señaló.

Tras el momento que se viralizó, el senador indicó que se acercó a acompañar a la comitiva y agradeció la presencia de Pettovello en la provincia. “Es muy importante su visita. Nosotros estamos acompañando el trabajo que está haciendo Nación”, expresó.

Finalmente, aseguró que también intentó acercarse al gobernador y al resto de la comitiva, aunque dijo que recién más tarde supo que Sáenz estaba molesto. “Después me entero que estaba enojado”, concluyó.