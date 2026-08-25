Ante la llegada de El Niño, usarán bienes decomisados para reforzar operativos de emergencia

Los elementos podrán abastecer a provincias, municipios, bomberos y fuerzas de seguridad ante contingencias durante 2026 y 2027.
Argentina25/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional destinará bienes de rezago aduanero a la Agencia Federal de Emergencias para fortalecer la preparación y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno El Niño durante 2026 y 2027.

Las disposiciones publicadas este martes incorporan esos elementos al Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, que busca aumentar la capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos y otras situaciones de emergencia.

Los bienes no quedarán destinados exclusivamente a contingencias relacionadas con El Niño. También podrán utilizarse para otras emergencias bajo competencia de la Agencia Federal de Emergencias.

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El esquema contempla el aprovisionamiento preventivo de provincias y municipios, además de brigadas nacionales, cuerpos de bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y organismos integrantes del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo.

Las mercaderías provienen de bienes que quedaron bajo disponibilidad del Estado a través de distintas dependencias de Aduana y serán cedidas sin cargo a la Agencia Federal de Emergencias.

La Agencia deberá informar cuándo retirará los elementos y posteriormente cumplir con los controles de inventario y recepción previstos por las disposiciones.

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