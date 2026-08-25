Milei reorganizó la obra social de las Fuerzas Armadas y fijó nuevas jerarquías

El Gobierno nacional aprobó la estructura organizativa de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y fijó las jerarquías correspondientes a sus principales autoridades.

La OSFA había sido creada en febrero de este año como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y ahora el Ejecutivo definió su estructura operativa.

El presidente de la obra social tendrá rango y jerarquía de secretario, mientras que los demás integrantes del Directorio tendrán rango de subsecretario.

El decreto también crea un cargo de Gerente General extraescalafonario, que asistirá al Directorio y tendrá una remuneración equivalente al 90% del salario previsto para un subsecretario.

Nación aprobó además la estructura de primer y segundo nivel de la OSFA e incorporó cargos de la institución al nomenclador del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Los gastos derivados de la nueva organización se financiarán con los créditos presupuestarios asignados a la propia obra social.