Los depósitos en dólares crecieron 10 veces más que los ahorros en pesos

Según un informe de Idesa citado por Infobae, los bancos cuentan con unos USD 15.000 millones de capacidad prestable en moneda estadounidense.
 
Argentina25/08/2026

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Los depósitos en dólares en los bancos argentinos crecieron con mucha más fuerza que los depósitos en pesos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.

De acuerdo con un informe de Idesa difundido por Infobae, las colocaciones en dólares pasaron de USD 14.115 millones a USD 40.656 millones, mientras que los depósitos en pesos, medidos en dólares, aumentaron solo USD 2.665 millones.

El estudio estima que los bancos tienen alrededor de USD 15.000 millones de capacidad prestable en dólares y que cerca de USD 10.000 millones podrían destinarse a créditos.

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El dato cobra relevancia después de un cambio regulatorio que permitirá ampliar el acceso a préstamos en dólares. En una primera etapa, el Banco Central prevé habilitarlos para empresas, incluso cuando sus ingresos no estén denominados en esa moneda.

El principal riesgo señalado es el cambiario: una compañía que factura en pesos y se endeuda en dólares queda expuesta a una eventual suba del tipo de cambio.

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