Los depósitos en dólares crecieron 10 veces más que los ahorros en pesos
Argentina25/08/2026
Según un informe de Idesa citado por Infobae, los bancos cuentan con unos USD 15.000 millones de capacidad prestable en moneda estadounidense.
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