Volvió a caer la actividad inmobiliaria rural y la falta de campos frena operaciones

La actividad inmobiliaria rural volvió a mostrar poco movimiento en julio. Según datos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) difundidos por Infobae, el índice InCAIR se ubicó en 46,57 puntos.

Desde la entidad señalaron que la escasa oferta de campos agrícolas continúa siendo uno de los principales factores que restringen las operaciones. A esto se suma que algunos propietarios esperan obtener valores más altos por sus tierras, pretensión que, según CAIR, el mercado no está convalidando.

En el segmento ganadero, en cambio, las consultas se mantienen firmes, aunque las operaciones demoran más tiempo en concretarse.

El índice mide el nivel de actividad del mercado inmobiliario rural a partir de consultas, publicaciones, operaciones y búsquedas, pero no refleja el precio de los campos.