La industria volvió a caer en julio y acumula una baja del 2% en el año

La industria argentina volvió a mostrar signos de debilidad en julio. Según datos preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) difundidos por Infobae, la producción cayó 0,6% frente a junio, aunque registró una suba interanual del 1,4%.
En lo que va de 2026, la actividad acumula una baja cercana al 2%, con fuertes retrocesos en sectores como la construcción y la industria automotriz.
El Aeroparque Jorge Newbery cerró este martes por 55 horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo sobre su pista principal, una medida que afectará a cerca de 900 vuelos entre partidas y arribos.