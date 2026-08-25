La industria volvió a caer en julio y acumula una baja del 2% en el año

La industria argentina volvió a mostrar signos de debilidad en julio. Según datos preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) difundidos por Infobae, la producción cayó 0,6% frente a junio, aunque registró una suba interanual del 1,4%.

En lo que va de 2026, la actividad acumula una baja cercana al 2%, con fuertes retrocesos en sectores como la construcción y la industria automotriz.

Los despachos de cemento cayeron 4,6% mensual, mientras que la producción automotriz retrocedió 6,8% y acumula una baja del 18% frente a 2025.

Desde la UIA advirtieron que el sector continúa en un escenario de estancamiento, pese a algunas mejoras puntuales en acero, alimentos y bebidas.