ARCA volvió a prorrogar Ganancias: cuáles son las nuevas fechas

ARCA volvió a extender el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025 para personas humanas y sucesiones indivisas.

La nueva fecha límite quedó establecida para el 22 de septiembre de 2026, según la Resolución General 5890/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La modificación alcanza tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes utilizan el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La resolución mantiene, sin embargo, el 27 de julio como fecha de pago del saldo correspondiente al período fiscal 2025. Es decir, la nueva prórroga alcanza específicamente a la presentación de la declaración jurada.

ARCA también trasladó el vencimiento del primer anticipo de Ganancias 2026, originalmente previsto para agosto. Los contribuyentes podrán cumplir esa obligación hasta el 24 de septiembre.

El organismo justificó la nueva extensión en razones de administración tributaria y en la necesidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.