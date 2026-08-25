RIMI: ya funciona la plataforma para pedir beneficios fiscales por inversiones

ARCA puso en funcionamiento el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma desde la que se administrarán los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5889/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El sistema permitirá registrar proyectos, seleccionar los beneficios tributarios y realizar el seguimiento de las inversiones declaradas.

El RIMI contempla incentivos como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales de IVA vinculados a determinadas inversiones productivas.

Para utilizar la plataforma, los contribuyentes deberán tener CUIT activa, estar dados de alta en los impuestos correspondientes, mantener actualizado el domicilio fiscal y la actividad económica y contar con domicilio fiscal electrónico.

Las empresas deberán cargar las inversiones realizadas, asociarlas a cada proyecto y vincular los comprobantes que acrediten esos desembolsos. También podrán realizar ajustes o modificaciones sobre la información incorporada.

En el caso de beneficios vinculados con recuperos de IVA, el SGI permitirá iniciar una presolicitud, mientras que el trámite formal deberá completarse por el procedimiento específico previsto por ARCA.