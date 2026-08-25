Sin despegues ni aterrizajes: Aeroparque cierra por 55 horas

La suspensión comenzó a las 9 de este martes 25 de agosto y se extenderá hasta las 16 del jueves 27. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes en la terminal porteña así lo informó Noticias Argentinas.

Buena parte de las operaciones serán reprogramadas o trasladadas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que deberá absorber una fuerte suba en su actividad. Las previsiones indican que recibirá alrededor de 940 operaciones, casi un 80% más que en jornadas habituales.

El cierre forma parte de un programa de mantenimiento e inversión en infraestructura aeroportuaria. Los trabajos estarán concentrados en la pista principal y apuntan a reforzar las condiciones de seguridad y operatividad. La intervención se enmarca en un plan de inversiones superior a los US$85 millones.

Ante los cambios, aerolíneas y autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de viajar y confirmar desde qué aeropuerto partirán o arribarán.

Aeroparque tiene previsto retomar sus operaciones el jueves por la tarde, una vez concluidas las tareas sobre la pista.