No habrá “plan platita”: Milei ratificó que no cambiará su política económica

El presidente Javier Milei ratificó que no modificará el rumbo económico de su Gobierno por motivos electorales y descartó la posibilidad de impulsar un “plan platita” para estimular el consumo o aliviar de manera inmediata la situación de los sectores más afectados.

La definición se produjo durante la reunión de Gabinete que encabezó este lunes en Casa Rosada, donde sostuvo ante sus ministros que “no va a traicionar sus ideas” para obtener mejores resultados en las urnas y que “al populismo no se le gana con más populismo”.

Milei insistió en que el Gobierno mantendrá como ejes centrales el equilibrio fiscal, la disciplina económica y las reformas estructurales, incluso en un escenario preelectoral. Según transmitieron fuentes oficiales, el mandatario considera que modificar ahora el programa implicaría poner en riesgo la credibilidad construida por su administración.

En ese contexto, el Presidente también rechazó la posibilidad de implementar medidas expansivas destinadas a jubilados, consumidores endeudados u otros sectores con dificultades económicas. La postura coincide con declaraciones recientes en las que sostuvo que “no voy a hacer populismo” y descartó utilizar recursos públicos para impulsar artificialmente el consumo antes de las elecciones.

Otro de los temas abordados fue el crecimiento de la morosidad de las familias. Milei relativizó las advertencias sobre el nivel de endeudamiento y desde el Ministerio de Economía aseguraron que los indicadores “no reflejan una situación de crisis” y que algunos datos comenzarían a mostrar una desaceleración de la mora.

De esta manera, el Gobierno busca transmitir una señal de continuidad: no prevé flexibilizar el ajuste ni adoptar medidas de estímulo electoral, aun cuando distintos sectores reclaman una mejora más rápida de los ingresos y del consumo.