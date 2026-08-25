Los carteles de El Huaico tuvieron respuesta: hubo controles y prometen cambios

El reclamo de vecinos de El Huaico por motos ruidosas, exceso de velocidad y falta de señalización comenzó a tener respuesta. Este lunes, personal de Tránsito municipal realizó controles en el barrio y una vecina aseguró que durante el operativo fueron secuestradas varias motocicletas.

Gisela, vecina de El Huaico, contó en Pelo & Barba por Aries que el viernes consiguió el teléfono del secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad, Matías Assennato, y le explicó personalmente los problemas que atraviesa el barrio.

Según relató, Assennato le respondió que se ocuparía del reclamo y este lunes volvió a contactarla para anticiparle que personal municipal acudiría al lugar.

“La verdad que cumplió”, destacó Gisela, quien señaló que pudo hablar personalmente con el funcionario durante el operativo. Según su testimonio, fueron secuestradas alrededor de cuatro motos.

La respuesta no quedaría limitada a los controles. La vecina aseguró que Assennato también le anticipó cambios en la infraestructura vial del sector: una loma de burro sería trasladada hacia una esquina y se renovaría la cartelería.

El reclamo había tomado visibilidad días atrás cuando vecinos comenzaron a colocar carteles caseros ante la falta de respuestas. Los mensajes cuestionaban las contramanos, la velocidad y especialmente las motos con escapes ruidosos. Uno de ellos advertía: “El sonido del caño de escape no te la alarga”.

Lejos de retirar la iniciativa, Gisela continúa incorporando carteles. Entre los nuevos mensajes aparecen “Bajá la velocidad, no seas HDP” y “Si la tenés corta, acelerá fuerte”, mientras esperan que avancen los cambios prometidos por el área municipal.