Cortes de luz este martes: qué zonas de Salta estarán sin servicio

Distintos sectores de Salta tendrán cortes programados de energía eléctrica este martes 25 de agosto. Según informó EDESA, las interrupciones comenzarán a las 8 y tendrán una duración estimada de cuatro horas.

En Salta Capital, el corte alcanzará al barrio Limache, 11ª Etapa, y zonas aledañas. La empresa informó que realizará trabajos de renovación de las redes de media y baja tensión.

También habrá una interrupción en Vaqueros, donde estarán afectados Villa Sara y sectores cercanos. En este caso, EDESA indicó que el corte responde a un trabajo solicitado por un tercero.

En Atocha, municipio de San Lorenzo, el servicio se interrumpirá en sectores del centro y la zona rural. También alcanzará a clientes ubicados en inmediaciones de las calles Alarcón, avenida José Luis Pizarro, G. Leguizamón y Bartolomé Hidalgo. Allí se ejecutarán trabajos de ampliación de las redes de media y baja tensión.

Rosario de Lerma también tendrá un corte programado. Alcanzará a sectores de la zona rural, Camino a Carabajal y áreas aledañas, por tareas de renovación de la red eléctrica.

En los cuatro casos publicados por EDESA, los trabajos comenzarán a las 8 y tendrán una duración prevista de cuatro horas, por lo que el servicio podría permanecer interrumpido hasta aproximadamente el mediodía.