Narcotráfico: Salta pidió reforzar controles con fuerzas federales en rutas estratégicas

Provincia planteó ampliar la presencia de Gendarmería y Policía Federal en rutas y zonas limítrofes para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
 
 
 
Salta25/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta pidió a Nación reforzar la presencia de fuerzas federales en rutas y zonas consideradas estratégicas para combatir el narcotráfico, con foco en Anta, Metán, Rosario de la Frontera y sectores limítrofes con Tucumán y Chaco.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, llevó el pedido a una reunión en Buenos Aires con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Avellaneda planteó la necesidad de ampliar la operatividad de Gendarmería Nacional y Policía Federal en esos puntos, junto con unidades especiales de la Policía de Salta.

La Provincia apunta a reforzar controles sobre rutas nacionales, provinciales y otras vías de comunicación que considera clave para prevenir el delito y frenar el tráfico de drogas.

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Durante el encuentro también analizaron el funcionamiento del Plan Güemes, vigente en Salta desde diciembre de 2024. Avellaneda pidió mantener el trabajo conjunto con Nación y redoblar los operativos previstos dentro del programa.

Ambas carteras acordaron fortalecer las acciones preventivas, mantener contacto permanente entre las fuerzas y seguir de cerca los procedimientos que se desarrollen en territorio salteño.

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