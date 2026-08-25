Tras la muerte de “Jota” Figueroa, el Servicio Penitenciario abrió una investigación interna

El Servicio Penitenciario de Salta abrió actuaciones administrativas para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de José Eduardo “Jota” Figueroa y verificar cómo se aplicaron los procedimientos dentro de la Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas.

Según informó oficialmente el organismo, durante la tarde del 24 de agosto personal penitenciario fue alertado por una emergencia en el pabellón F, donde se encontraba alojado Figueroa, y activó el protocolo correspondiente.

Personal sanitario le brindó las primeras atenciones y posteriormente se dispuso su traslado en ambulancia al Hospital San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento.

Tras el episodio, el Servicio Penitenciario informó que adoptó medidas de resguardo y dio intervención a la Fiscalía Penal N.º 2 y al Cuerpo de Investigaciones Fiscales. También notificó al abogado particular de Figueroa e inició las comunicaciones con sus familiares.

Figueroa cumplía una condena de prisión perpetua, dictada en primera instancia, por el homicidio agravado por el vínculo de Mercedes Jiménez Kvedaras.

El organismo aclaró que las circunstancias del episodio continúan bajo investigación. En paralelo, la actuación administrativa interna buscará establecer qué ocurrió y revisar los procedimientos que se implementaron durante la emergencia.