“Ya estamos viendo las complicaciones”: fuerte alerta del Oñativia por diabetes

El gerente del hospital Oñativia, Marcelo Nallar, advirtió en Aries por el crecimiento sostenido de la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, y aseguró que en Salta ya se observan con frecuencia las consecuencias de enfermedades que muchas veces no son tratadas con la seriedad necesaria.

“Hace 20 años era un 4 o 5% de la población con trastornos metabólicos y diabetes, y actualmente ya estamos en un 12%”, sostuvo Nallar. Además, señaló que el sobrepeso alcanza niveles preocupantes entre los chicos y remarcó que se trata de un problema que atraviesa tanto a la Argentina como al resto del mundo.

El especialista vinculó directamente la prevención con la educación. “Mientras mejor es el nivel educativo, menos diabéticos hay y menos sobrepeso hay”, afirmó. Como ejemplo, destacó la importancia de incorporar desde edades tempranas hábitos sencillos como tomar agua en lugar de gaseosas, evitar el cigarrillo y aprender a comer de manera saludable.

Nallar fue contundente al señalar cuál es hoy la principal demanda del hospital: “Sin duda, sobrepeso y obesidad”. Explicó que ambas condiciones están íntimamente ligadas a la diabetes tipo 2 y advirtió sobre sus consecuencias más graves, entre ellas el pie diabético, las amputaciones, la diálisis y la necesidad de un trasplante renal.

“Si lográramos comunicar a la población el daño que se hace al tener sobrepeso y obesidad y al no controlar su diabetes, sería un logro para la salud pública”, concluyó.



