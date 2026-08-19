Políticas para jóvenes: “No solamente hay que crear leyes, sino implementarlas”

En el marco del lanzamiento del programa “Formación Legislativa Federal”, destinado a promover la participación democrática y brindar herramientas de formación cívica y técnica legislativa a jóvenes de toda la provincia, la directora general de Derechos Humanos, Mabel Cabrera, planteó los principales desafíos para las políticas públicas destinadas a las juventudes.

En diálogo con Aries, Cabrera explicó que el área elaboró un mapa poblacional sobre jóvenes, políticas públicas y las principales problemáticas que atraviesa el sector. El relevamiento determinó que en Salta viven alrededor de 473 mil jóvenes, una cifra que, consideró, obliga a revisar tanto las acciones que se llevan adelante como los recursos destinados a responder a sus necesidades.

“Hay que entender también la situación que vive hoy el joven”, expresó en relación a la incertidumbre laboral y económica. “El joven está endeudado, que antes no pasaba. Después, el tema del suicidio, la salud mental. La verdad que son muchas las temáticas que tenemos que trabajar”, advirtió.

También puso el foco en el impacto de las redes sociales sobre adolescentes y jóvenes, al señalar que se trata de uno de los sectores con mayor exposición y consumo de estas plataformas.

En ese sentido, Cabrera sostuvo que el desafío no pasa únicamente por generar nuevas herramientas, sino también por garantizar la aplicación de las que ya existen. “Es importante poner en la mesa estas cuestiones que son importantes, trabajarlas, destinar presupuesto para las políticas públicas que tienen que ver con juventudes. Celebramos crear leyes, pero no solamente crearlas, sino que se implementen, porque se han creado leyes como Mi Primera Oportunidad Laboral, por ejemplo, que todavía no se ha implementado”, expresó.

Para la funcionaria, es necesario “poner un enfoque mucho más concreto en esas leyes que realmente le pueden servir a los jóvenes”, especialmente frente a las dificultades vinculadas con el acceso al empleo, la continuidad de los estudios y la posibilidad de proyectar su futuro.