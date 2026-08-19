“Si fuera prioridad, ya estaría presentado”: Leavy desconfía del subsidio para zonas cálidas

El exsenador nacional por Salta Sergio “Oso” Leavy volvió a poner en duda que el Gobierno nacional concrete un régimen de subsidios para las denominadas zonas cálidas y sostuvo que, si existiera una decisión política firme, el proyecto ya debería estar en el Congreso.

“No creo que esto se concrete, y menos por medio de una ley. Si no, ya lo hubiesen presentado como una cuestión de Estado”, afirmó en diálogo con Aries. Leavy recordó que durante su paso por el Senado impulsó una iniciativa para reducir el costo de la electricidad en regiones donde las altas temperaturas obligan a un mayor consumo.

Según estimó, en Salta más de la mitad de la población podría quedar alcanzada por un esquema diferencial, especialmente en departamentos del norte, Metán, Rosario de la Frontera y Anta. También recordó que el Norte Grande logró elevar en su momento el consumo subsidiado de 450 a 650 kilovatios, aunque consideró que esa cantidad sigue siendo insuficiente durante los meses más calurosos.

Leavy vinculó las actuales conversaciones entre Nación y los gobernadores con las negociaciones políticas por otros proyectos. “Seguramente debe ser un toma y da”, planteó, y advirtió que un eventual alivio podría ser transitorio. Incluso deslizó que los beneficios podrían mantenerse hasta después de las elecciones y luego desaparecer.

Para el exsenador, el antecedente de la reducción de beneficios para zonas frías refuerza sus dudas sobre la voluntad del Gobierno de Javier Milei de crear un nuevo subsidio permanente. Por eso reclamó que las conversaciones se traduzcan en una iniciativa concreta y no queden únicamente en negociaciones políticas.