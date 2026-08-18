Milei enviaría el Presupuesto 2027 sin asistir al Congreso

Javier Milei no tendría previsto asistir al Congreso para presentar personalmente el Presupuesto 2027. Según trascendió desde fuentes oficiales, el Presidente optaría por enviar el proyecto sin realizar una exposición ante diputados y senadores.

Desde el Gobierno aseguraron que la iniciativa será presentada “en tiempo y forma”, aunque la Casa Rosada buscaría concentrar sus esfuerzos en las negociaciones políticas necesarias para conseguir respaldo parlamentario. Entre los interlocutores aparecen gobernadores y sectores aliados, incluidos el PRO y la UCR.

La decisión marcaría un cambio respecto de la expectativa de una presentación presidencial en el recinto. El Presupuesto será una de las principales discusiones legislativas del último cuatrimestre, junto con otros proyectos que el oficialismo pretende impulsar antes de fin de año.