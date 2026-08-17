Con críticas al kirchnerismo, Milei encabezó el acto de homenaje a San Martín

Javier Milei participó este lunes el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Rodeado de su Gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el Presidente encabeza la celebración desde minutos antes las 15 en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

Milei intercambió con Jorge Macri en la plazoleta de Retiro un efusivo abrazo, en medio del acercamiento político que hay entre La Libertad Avanza y el PRO tras el diálogo telefónico de Karina Milei y Mauricio Macri, de cara a las elecciones presidenciales. El mandatario también saludó de a uno a sus ministros. La ceremonia luego continuó con la interpretación del himno nacional y con Milei y Macri entregando una ofrenda floral al munumento al prócer. Al finalizar el mandatario brindó un discurso en el que homenajeó a San Martín y lo vinculó con las políticas de su gobierno.

“La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno”, dijo Milei, y agregó: “Los enemigos de la libertad existen y no descansan”. Luego completó: “Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente”.

La fecha patriótica fue el escenario elegido por Milei para regresar a la escena pública luego de más de una semana recluido en la Quinta de Olivos con una agenda reservada. Su última aparición fue diez días atrás, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.