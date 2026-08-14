Los primeros movimientos son los de reconocerse en propósitos y objetivos para ir confluyendo en acuerdos que serán las propuestas que se presentarán a la ciudadanía. Es tarea obligada cuando las instituciones a las que la Constitución les asignó esa tarea, no pueden llevarla adelante individualmente: en otros casos, previamente deben reconstituirse internamente.

Esa dinámica ha comenzado a observarse en estas jornadas en las que la gestión de gobierno es solo un elemento constitutivo de un proceso de ordenamiento. Gobernadores de distinta raigambre compartieron el mismo espacio de análisis para determinar prioridades, cuya satisfacción debe demandarse en un tramo que, a los fines de mantener o lograr adhesiones, puede resultar exiguo. Los mandatarios del Norte Grande se reunieron para integrar un frente de reclamos, cuya fortaleza estará en la unidad de acción pero le servirá a cada uno para concretar sus aspiraciones personales, resolviendo las particularidades territoriales.

Otro tenor tuvieron dos encuentros, cuya realización llamó la atención por la representación de sus protagonistas y llevó a que se los califique de cumbres políticas. En ambos casos, la finalidad fue indiscutiblemente electoral y así lo reconocieron quienes participaron de ellos..

En el caso de la reunión de referentes del PRO y de la Libertad Avanza, se informó que un tema vertebral fue el de rehabilitar la alianza que le aseguró el triunfo al oficialismo nacional en las últimas elecciones de medio tiempo. Incluso, se avanzó en la ampliación de los acuerdos trazados en las legislativas de 2025. Limitados en la toma de decisiones por liderazgos de mucho peso, estas segundas líneas de conducción partidaria se ocuparon de aspectos operativos para alcanzar los objetivos planteados por apellidos que nombran a sus propios espacios. Los titulares del macrismo y el mileísmo no se acercaron personalmente pero tendieron telefónicamente los puentes necesarios para lograr una reforma electoral que sirva a su estrategia y desde allí construir la estructura con alcance nacional. Al gobierno de La Libertad Avanza le quedará la tarea de resolver los problemas que van complicando cada vez más a los argentinos y a materializar logros que sirvan para reunir votos.

La otra cumbre fue la de distintos sectores justicialistas. A estos dirigentes podría convenir que si algo puede salir mal, efectivamente así sea pero en un importante número de provincias hay gobiernos de ese signo político cuyo destino está atado al Ejecutivo nacional, por el centralismo que fue consolidándose en este último medio siglo. Separar la suerte de esos mandatarios de la que puede tener el presidente Milei no es la tarea más difícil. Unir los fragmentos de un partido estallado, que ha perdido su mística y sólo disputa poder por disfrutar de sus privilegios, exigirá esfuerzos desmesurados.

Otro registro de la intensidad política de este tiempo es la búsqueda de alternativas a figuras desgastadas y de escasa convocatoria. Esta semana dio un paso al frente uno de los postulados a ocupar ese espacio, favorecido por un encuentro corporativo vinculado a la energía. El presidente de Genneia, la principal compañía argentina generadora de energía eólica y fotovoltaica, abogó por un país en el que le vaya bien a todos. Jorge Brito -de él se trata- también luce la presidencia del Macro, principal banco privado nacional y ya comenzó a ascender la escarpada pendiente de los presidenciables.

Ese es el cuadro que, a un año de su realización, se comenzó a pintar sobre los próximos comicios para integrar un nuevo gobierno.

Salta, 14 de mayo de 2026