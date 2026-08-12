Nosotros y los ingleses

En esa fecha las tropas organizadas en la Banda Oriental por Santiago de Liniers lograron desalojar a los invasores instalados en la ciudad desde el 27 de junio de ese mismo año. Ante el desembarco de los ingleses capitaneados por Beresford, el virrey español Sobremonte dispuso una defensa improvisada, mal provista y desorganizada.

Por ello, mientras los recién llegados avanzaban en la ciudad porteña, el virrey escapaba rumbo a Córdoba, llevándose lo que había podido recoger.

Los ingleses se instalaron y comenzaron a gobernar Buenos Aires como si fueran a quedarse definitivamente en una nueva colonia. Por supuesto, numerosos vecinos destacados de todos los sectores sociales se les unieron y buscaron el favor de los nuevos mandantes.

Sin embargo, había otra conciencia. La que no aceptaba el dominio inglés y los cambios de usos y costumbres que los ingleses generaban, entre ellos los ligados a las convicciones religiosas.

Este malestar fue interpretado y asumido por Santiago de Liniers, quien en el Convento de Santo Domingo, pergeñó el propósito de cruzar el Río de la Plata, organizarse en la Banda Oriental, y desde allí llegar a Buenos Aires para provocar una reacción popular y desalojar del poder a los invasores. Oficiales, soldados, clero y pueblo fueron los protagonistas de la Reconquista del 12 de agosto de 1806. Allí se destacó el joven Güemes.

Los señores del mar no se contentaron, pidieron refuerzos navales a Inglaterra y repitieron la invasión al año siguiente. También esta vez fueron derrotados por Liniers.

Es sabido que estos acontecimientos ayudaron al desarrollo de una conciencia social de no sometimiento.

Por ello en los documentos de la Independencia de 1816 se expresa que se trata de desligarse del dominio español y de toda otra potencia extranjera.

En alianza con los franceses los ingleses volvieron al Río de la Plata en 1845. Entonces encontraron la férrea voluntad de Juan Manuel de Rosas y del general Mansilla en la batalla de la Vuelta de Obligado. De nuevo el intento británico ayudó a la maduración de la conciencia nacional. Así lo reflejó un gesto y una carta del general José de San Martín.

En el medio queda irresuelta la usurpación de las islas Malvinas desde 1833.

Hay quienes ven en los sucesos, si se quiere anecdóticos del reciente partido de fútbol entre la Selección argentina y la inglesa en Atlanta, un nuevo factor simbólico que puede hilvanarse con otros acontecimientos y alcanzar significado político. Puede que sí, puede que no. Sin embargo, parece que algo se mueve en las capas tectónicas de los sentimientos sociales de nuestra Patria.