AFA aumentó las entradas: cuánto pagarán los hinchas salteños en la Primera Nacional

Tigre-River: horario, TV y un partido clave para Coudet
Ivana ChañiDeportes08/08/2026
El Millonario perdió los cuatro partidos que disputó este semestre y necesita reaccionar. Juegan este sábado desde las 17 por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
La Asociación del Fútbol Argentino estableció nuevos valores para las entradas generales y, en la Primera Nacional, el precio pasará a ser de $40.000 desde las próximas fechas. La medida tendrá impacto directo en los hinchas de Gimnasia y Tiro y Central Norte, ambos participantes del torneo 2026.
Para un hincha salteño, asistir a cuatro partidos como local durante un mes implicaría destinar $160.000 solamente en entradas generales, sin contar transporte, comida u otros gastos asociados a una jornada de cancha.
La actualización también llevó la general de la Liga Profesional a $50.000, mientras que en Primera B será de $35.000, en Primera C y fútbol femenino de $30.000 y en futsal de $20.000.