AFA aumentó las entradas: cuánto pagarán los hinchas salteños en la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino estableció nuevos valores para las entradas generales y, en la Primera Nacional, el precio pasará a ser de $40.000 desde las próximas fechas. La medida tendrá impacto directo en los hinchas de Gimnasia y Tiro y Central Norte, ambos participantes del torneo 2026.

Para un hincha salteño, asistir a cuatro partidos como local durante un mes implicaría destinar $160.000 solamente en entradas generales, sin contar transporte, comida u otros gastos asociados a una jornada de cancha.

La actualización también llevó la general de la Liga Profesional a $50.000, mientras que en Primera B será de $35.000, en Primera C y fútbol femenino de $30.000 y en futsal de $20.000.