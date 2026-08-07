Moisés: "El Congreso defendió la tierra y fue una gran victoria"

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, calificó como una "gran victoria" los cambios introducidos al proyecto debatido en el Congreso y sostuvo que la jornada legislativa permitió frenar artículos que consideraba perjudiciales para las provincias y para los derechos sobre la tierra.

"Ayer ganamos mucho los argentinos", afirmó la legisladora – en ‘Hablemos de política’, por Aries - al hacer un balance de la sesión. Según explicó, uno de los primeros avances fue la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), una modificación que, indicó, se consiguió a comienzos de mes.

Moisés también destacó el trabajo conjunto con los gobernadores del Norte Grande para impedir que prosperara la propuesta vinculada a la extranjerización de tierras. A ello sumó la decisión adoptada durante la sesión de excluir las modificaciones previstas para la Ley de Manejo del Fuego.

No obstante, reconoció que algunos puntos permanecieron en el texto. Entre ellos mencionó el régimen de expropiaciones, aunque relativizó su alcance al señalar que continúa existiendo un esquema de competencias compartidas entre la Nación y las provincias.

En cambio, expresó una fuerte preocupación por la incorporación del mecanismo de desalojo exprés. Si bien señaló que fue pensado para los casos de usurpación, advirtió que también puede alcanzar a inquilinos en conflicto.

"Es muy grave porque el 40% de las familias argentinas no tiene vivienda propia", sostuvo.

En tanto, la legisladora también cuestionó el proyecto desde el punto de vista constitucional. Según afirmó, las comunidades originarias deben ser consultadas cuando se impulsan modificaciones que afectan la propiedad de la tierra, una garantía que —aseguró— forma parte del marco jurídico vigente.

"El esfuerzo fue enorme para que el Congreso defendiera la patria. Pudimos transmitir a todo el país lo que significa la tierra para nuestras provincias", expresó. En ese sentido, criticó al Gobierno nacional al considerar que mantiene una mirada "muy dura, fría e ignorante de nuestra propia cultura".

Respecto del escenario político, Moisés consideró que el debate despertó una amplia movilización social y aseguró que entre quienes participaron de las manifestaciones hubo incluso votantes del presidente Javier Milei. "Es un dato que hay que tener en cuenta", afirmó finalizando.