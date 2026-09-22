Unas 3.000 personas participaron de un simulacro de evacuación en Ciudad Judicial

Cerca de 3 mil personas fueron evacuadas durante un simulacro de emergencia realizado en Ciudad Judicial y sus edificios anexos, en la zona norte de Salta. El ejercicio tuvo como objetivo evaluar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia real.

Durante el operativo se midieron los tiempos de evacuación y el funcionamiento de las distintas áreas internas, además de la intervención de los servicios de emergencia. La práctica cobra especial relevancia por la cantidad de personas que trabajan de manera permanente en el complejo y el movimiento diario de abogados, vecinos y personas que concurren a realizar diferentes trámites.

Del simulacro participaron de manera conjunta la Municipalidad, el SAMEC, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Castañares y Bomberos de la Provincia.

Además de colaborar con el procedimiento, personal municipal actuó como veedor para registrar el desarrollo del ejercicio y analizar posteriormente los resultados.

A partir de lo observado se elaborará un informe que incluirá los tiempos registrados durante la evacuación y las observaciones sobre aspectos que podrían mejorarse para futuros operativos.

El objetivo es que estos ejercicios, que se realizan anualmente, permitan ajustar los procedimientos y optimizar la respuesta de Ciudad Judicial y de los servicios de emergencia ante una contingencia real.