River llegó a un acuerdo verbal con Atlético de Madrid por Thiago Almada

River se encamina a sumar a su refuerzo estrella. Durante la mañana de este jueves se reveló que el Millonario llegó a un acuerdo verbal con Atlético de Madrid para incorporar a Thiago Almada, quien se transformaría en el noveno refuerzo para Eduardo Coudet en este mercado de pases.

Según informó Fabrizio Romano, ya hay luz verde en los términos personales con el jugador. Lo único que falta por pulir son cuestiones ligadas a contratos y proceder con los trámites formales para cerrar un acuerdo que se coloca en torno a los 20 millones de euros, de acuerdo a lo reportado por el periódico español Marca.