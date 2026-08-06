Diego Forlán será el nuevo DT de la selección uruguaya

Luego de un convulsionado ciclo de Marcelo Bielsa y una temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, la selección de Uruguay hizo oficial que Diego Forlán asumirá como el director técnico de la Mayor y la Sub-20. El histórico delantero, de 47 años, será presentado oficialmente el lunes 10 de agosto a las 14:00 en el hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario.

La AUF oficializó el regreso del exdelantero con una serie de publicaciones en redes sociales y dejó frases contundentes sobre uno de los jugadores más importantes de la historia de los Charrúas: “Diego Forlán vuelve a casa” y “La leyenda regresa a casa”. El exjugador del Atlético de Madrid, Manchester United e Independiente será el director técnico de la Sub-20 y de la selección Mayor. Según informaron portales locales, Cachavacha dirigirá a la absoluta de forma interina.

La Casa Madre del fútbol uruguayo informó en su comunicado oficial que Forlán “comenzará a trabajar de inmediato con la Sub-20” y que el objetivo de su contratación se centrará en “liderar un proyecto que buscará potenciar a los jóvenes talentos, acompañar su desarrollo y fortalecer el camino hacia la selección Mayor”.

“Su primer desafío al frente de la absoluta llegará durante la ventana internacional de septiembre-octubre, cuando Uruguay dispute los encuentros amistosos correspondientes a la Fecha FIFA. Será el comienzo de una nueva era, con uno de sus máximos ídolos nuevamente como protagonista”, señaló la AUF.

La vuelta de la leyenda 😉 pic.twitter.com/cllfYv4aLC — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026

Su estreno en la absoluta ya tiene fechas: Uruguay jugará ante Japón el jueves 24 de septiembre en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu. Cuatro días después, el equipo enfrentará a Corea del Sur, aunque ese partido todavía no tiene estadio ni horario confirmados. En el plano de la Sub 20, su primer objetivo será el Mundial juvenil de 2027 que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán entre mayo y junio del año que viene.

“Autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, Campeón de América en 2011 y figura decisiva del histórico cuarto puesto conseguido en Sudáfrica, Forlán conoce como pocos el significado de representar al país. Su regreso reafirma la identidad, la ambición y el compromiso de la AUF con un proyecto que une formación, experiencia y sentido de pertenencia”, destacó la AUF sobre la llegada de Forlán, tercer máximo goleador histórico del combinado Celeste.

El cuerpo técnico anunciado por el organismo tendrá a Santiago Espasandín y Diego Pérez como asistentes técnicos, a Marco Mansulino como preparador físico, a Ignacio Bordad como entrenador de arqueros y a Gabriel Skrilec como videoanalista.