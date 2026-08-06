La Copa Argentina palpita los octavos de final: días, horarios y sedes confirmadas

Los equipos y fanáticos comienzan a palpitar la tercera ronda de Copa Argentina. Este miércoles la organización del certamen dio a conocer los días, horarios y sedes de la fase de octavos de final, que dará inicio la semana que viene.

Atlético Tucumán e Independiente abrirán el telón el miércoles 12 de agosto a partir de las 19.15 horas en el Coloso Marcelo Bielsa. Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima La Plata cruzarán sus caminos el martes 18 a las 17 horas en el Norberto Tomaghello y Banfield y Midland harán lo propio el mismo día a las 21.15. Un día después, Racing cerrará la semana ante Belgrano de Córdoba a las 19.15 en el Estadio Único de La Pedrera.

El campeón defensor Independiente Rivadavia saldrá al campo el miércoles 26 a las 21.15 ante Aldosivi en el Florencio Sola, mientras que la doble cartelera del jueves 27 tendrá el duelo de Estudiantes de La Plata y Barracas Central a las 19 horas en lugar a definir y Platense e Instituto el mismo día a las 21.15. Vélez y Boca cerrarán las llaves el miércoles 2 de septiembre a las 21.15 en escenario a determinar.