Día del Panadero: tradición, trabajo y leve mejora en las ventas

La panadería Virgen del Valle, un comercio emblemático de avenida Belgrano, celebra este año su 65° aniversario coincidiendo con el Día del Panadero. En ese contexto, Micaela referente del local, aseguró que en las últimas semanas las ventas mostraron una mejora, aunque reconoció que el sector atravesó una importante baja en el consumo durante los meses anteriores.

"Se nota una recuperación, pero la reducción en las ventas fue una realidad", señaló al referirse a la situación que atraviesan las panaderías salteñas.

La jornada también tuvo como protagonista a Alberto, conocido por todos como "Beto", quien lleva 40 años trabajando en la panadería. Ingresó al oficio a los 14 años y hoy, con 50, continúa desempeñándose en el sector de hornos, donde tiene a su cargo la cocción de los productos.

"Toda mi vida fui panadero", resumió Beto, quien cumple diariamente una jornada, se convirtió en parte de la historia de un comercio que desde hace más de seis décadas acompaña la mesa de los salteños.

Con 65 años de trayectoria, Panadería Virgen del Valle continúa siendo un referente del rubro en la ciudad, combinando tradición, trabajo familiar y el compromiso de quienes mantienen vivo un oficio esencial.