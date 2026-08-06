AFA anunció que el 15 de julio será el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol

AFA dio un nuevo paso para inmortalizar uno de los capítulos más memorables de su historia reciente. En la reunión del Comité Ejecutivo, realizada este miércoles en el predio de Ezeiza, se resolvió por unanimidad establecer el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, una jornada destinada a celebrar a todos los equipos que representan al país en las distintas disciplinas y categorías.

La fecha elegida tiene un fuerte valor simbólico. Ese día, la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni protagonizó una de las victorias más recordadas del Mundial 2026, al revertir el marcador frente a Inglaterra en las semifinales. Luego de comenzar en desventaja, la Albiceleste reaccionó con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, un triunfo que desató una multitudinaria celebración en todo el país y quedó grabado en la memoria de los hinchas.

La creación del Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol representa un reconocimiento institucional al camino recorrido por la AFA en los últimos años, marcado por importantes logros deportivos y un crecimiento sostenido en todas sus disciplinas.

La elección del 15 de julio también busca mantener vivo el recuerdo de una de las jornadas más emocionantes del fútbol argentino reciente, cuando la remontada ante Inglaterra permitió a la Albiceleste acceder a una nueva final del mundo y volver a unir al país detrás de un mismo sueño.