Milagros D'Amico brilló en el Mundial U20 y confirmó que es una de las grandes promesas del atletismo argentino

El atletismo salteño volvió a tener una destacada presencia en el escenario internacional. Milagros D'Amico representó a la Argentina en el Campeonato Mundial U20 que se disputa en el estadio Hayward Field de Eugene, Oregón (Estados Unidos), donde alcanzó las semifinales de los 100 metros llanos y confirmó que integra el grupo de las mejores velocistas juveniles del mundo.

La salteña, de tan solo 18 años, logró avanzar desde la ronda clasificatoria y luego finalizó quinta en la segunda semifinal con un tiempo de 11.77 segundos, culminando una actuación de gran nivel frente a atletas de potencias como Estados Unidos y Jamaica.

El resultado adquiere aún más valor al considerar el difícil camino que debió recorrer para llegar a la cita mundialista. Luego del Campeonato Sudamericano, D'Amico sufrió una lesión que obligó a modificar por completo su preparación, con el único objetivo de llegar en condiciones al máximo certamen de la categoría.

El trabajo realizado por sus entrenadores dio resultado. Carlos Vicentini y Mariana Díaz Spaventa, ambos integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina, acompañaron a la velocista durante todo el proceso de recuperación y puesta a punto.

"Estamos recontra conformes y contentos con la actuación de Mili. Venía de una lesión y hubo que hacer un trabajo muy, muy artesanal para que llegara sana y perdiera lo menos posible de su rendimiento", expresó Vicentini al analizar la participación de la atleta salteña.

El entrenador también destacó el enorme potencial de D'Amico y aseguró que su verdadero crecimiento recién comienza.

"Milagros es muy buena, tiene un potencial muy grande y es muy jovencita. Ahora comienza el trabajo para convertirla en una atleta de alto rendimiento. Es un proceso largo y difícil, pero tiene apenas 18 años y ya está haciendo marcas que consiguen atletas mayores, como muchas de las que compitieron en este Mundial. Todo dependerá de la dedicación y el sacrificio de los próximos años", sostuvo.

Durante la presente temporada, D'Amico se consolidó como una de las grandes figuras del atletismo nacional al establecer el récord argentino de las categorías U20 y U23 en los 100 metros llanos, con un registro de 11.48 segundos, logrado en el Campeonato Iberoamericano de Lima. Esa marca le permitió clasificarse al Mundial y ratificar su crecimiento competitivo.

Si bien no logró acceder a la final, la actuación de la salteña dejó un saldo altamente positivo. Competir entre las mejores velocistas juveniles del planeta, superar una lesión y mantenerse en un nivel internacional con apenas 18 años representan señales claras de un futuro prometedor.

Con el respaldo del cuerpo técnico nacional y la experiencia adquirida en Eugene, Milagros D'Amico regresa al país con la confianza de haber dado un nuevo paso en su carrera deportiva y con la certeza de que el atletismo argentino cuenta con una atleta de enorme proyección para los próximos desafíos internacionales.