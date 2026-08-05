Concejales recibieron a trabajadores de la Terminal Salta

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante se solicitó un cuarto intermedio para poder recibir a los trabajadores de la Terminal Salta.

Tras unos minutos, la sesión retomó su curso y los ediles dieron cuenta de lo acontecido durante el encuentro con los trabajadores.

“Unas 26.000 fábricas cerraron desde que asumió Javier Milei. Es una situación triste que vemos reflejada en nuestro trabajo cotidiano”, aseguró la concejal Eliana Chuchuy al tomar la palabra.

En tanto, se solidarizó con los trabajadores, pero solicitó a sus pares responsabilidad con “las cosas que se dicen”.

“La situación de estos trabajadores es real. Algunos accedieron a retiros voluntarios de una empresa que durante muchos años administró la Terminal”, señaló, y advirtió finalizando: “¿Hay una propuesta para que estas personas formen parte del Estado? Lo que más dolería es que un espacio político esté usando el malestar de las personas”.

Por su parte, el concejal Gustavo Farquharson apuntó a sus pares de La Libertad Avanza asegurando que “el bloque olmedista” está aprovechando la situación para hacer política.

“Reproducen lo peor de la casta política con cada acto que realizan, mintiéndole a la gente”, disparó.