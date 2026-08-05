"Los autores y editoriales del interior serán los más afectados": alerta por la derogación de la ley del Libro

El anteproyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera continúa generando repercusiones entre editoriales, librerías y escritores de todo el país. En ese contexto, el subsecretario de Gestión Cultural de Salta, Miguel Dallacaminá, expresó su preocupación por las consecuencias que la medida podría tener para la producción editorial del interior.

"Hay temas que hoy atraviesan al mundo del libro y que son impostergables. Muchos editores, autores y librerías salteñas ya se expresaron para explicar por qué esta ley sigue siendo necesaria", sostuvo.

El funcionario remarcó que la normativa lleva décadas de vigencia y, a su entender, ha demostrado ser una herramienta eficaz para garantizar el desarrollo de la actividad librera en todo el país.

"Los más afectados van a ser los autores del interior, las editoriales independientes y las librerías locales. En Salta tenemos librerías con muchísimos años de historia que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y sería una pena que se vieran perjudicadas", expresó.

El subsecretario también advirtió que la discusión excede el aspecto comercial y alcanza la diversidad cultural que caracteriza a las producciones del interior del país. En ese sentido, recordó que la Feria del Libro de Salta viene impulsando espacios para visibilizar voces y expresiones que difícilmente encuentran lugar en los grandes circuitos editoriales.

“El mismo evento de la Feria del Libro es como una respuesta. Hay una literatura que ocurre en el interior con autores, autoras y mucho que se escribe. En la Feria tuvimos autores originarios que escriben en sus diferentes lenguas y eso también es una bibliodiversidad que corre riesgo con esa ley, y que en Salta tenemos”, advirtió.